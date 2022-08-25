Потужний медіаконвертер TP-LINK MC111CS 10/100 Мбіт/с

25 августа 2022, 11:01

Медіаконвертер, що служить для перетворення сигналу і подальшого з'єднання оптоволоконного кабелю 100BASE-FX з витою парою 100Base-TX і навпаки.



Пристрій підтримує технологію WDM, що дозволяє заощадити 50% вартості кабелю, так як передача та отримання здійснюється по одній і тій же магістралі.

Розроблений спеціально під стандарти IEEE 802.3u 10/100Base-TX і 100Base-FX, медіаконвертер MC111CS призначений для використання з одномодовим оптоволоконним кабелем, що підключається по роз'єму SC.MC111CS відноситься до класу приладів, що використовують довгохвильової лазер (LX) під час здійсненнія передачі з максимальною швидкістю. Під час передачі та отримання даних конвертер працює на хвилях 1550 нм, а під час отримання - 1310 нм. Таким чином, щоб взаємодіяти з MC111CS, пристрої на іншому кінці дроту повинні працювати на 1310 нм при передачі і 1550 нм при отриманні. Медіаконвертер MC112CS, що випускається компанією TP-LINK, є саме таким пристроєм.Серед інших функцій даного пристрою слід відзначити можливість використання медіаконвертера в якості незалежного виробу (для MC111CS не вимагається шасі для кріплення) або разом з 19'' спеціальним шасі TP-LINK з підтримкою Auto MDI/MDI-X.