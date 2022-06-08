MikroTik RBFTC11 - зовнішній медіаконвертер у захисному корпусі

8 июня 2022, 12:45

Зовнішній медіаконвертер у водонепроникному корпусі, який перетворює оптоволоконні лінії зв'язку на мідні на швидкості більше 1 Гбит/c.

Живлення на медіаконвертер подається через Ethernet порт за технологією PoE. Підтримується живлення з напругою 12-57V за стандартом 802.3af/at або Passive PoE. Працює лише з Gigabit SFP з'єднаннями.

Вхідна напруга: 12-57V 802.3af/at

1x10/100/1000 Мbps з підтримкою PoE Input 802.3af/at

Порт SFP 1.25 Gbps (модуль SFP не входить до комплекту постачання)

Монтаж на стіну/щоглу



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