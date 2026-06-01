РФ робить ставку на оптоволоконні важкі дрони

1 июня 2026, 12:15

У РФ представили важкий мультироторний БПЛА "Пепелац P20 Pro" від НПО "Липтех", який поєднує одразу кілька критично важливих для сучасної війни рішень: велику вантажопідйомність, тепловізійну розвідку та оптоволоконний канал управління.

Тут важливе саме використання волоконно-оптичної лінії зв’язку. Після різкого зростання ефективності РЕБ на фронті класичні радіоканали дедалі частіше стають нестабільними, тому обидві сторони війни активно переходять до оптоволоконних систем управління. Фактично це спроба “обнулити” вплив глушіння та зберегти стабільний контроль над дроном навіть у насиченому електронному середовищі.При вантажопідйомності до 20 кг "Пепелац" уже виходить за межі класичного FPV-сегмента. Такий апарат може працювати як: важкий нічний бомбардувальник, транспортний дрон для доставки БК, ретранслятор, розвідувальна платформа з тепловізором, носій контейнерів або мін.Особливо показовою є інтеграція автономного автопілота та супутникової корекції. Це означає, що РФ поступово комбінує кілька підходів одночасно: автономний політ, захищене управління та елементи автоматизації бойового застосування.