Уряд змінив умови для бронювання від мобілізації

Критерії визначення критично важливих підприємств тепер узгоджуватимуться з міністерствами оборони та економіки. Це стосується як регіональних, так і галузевих аспектів.
Умови для приватного сектору
підприємство не повинно мати заборгованості перед бюджетом;
середня заробітна плата як на підприємстві, так і у заброньованого працівника має бути не менше ніж 2,5 розміри мінімальної зарплати.
Контроль і моніторинг
Щомісяця підприємства та організації, які отримали бронювання для своїх працівників, проходитимуть моніторинг на відповідність встановленим критеріям.
Процес бронювання відбуватиметься через додаток «Дія» з 1 грудня.