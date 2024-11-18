Уряд змінив умови для бронювання від мобілізації

18 ноября 2024, 12:45

Критерії визначення критично важливих підприємств тепер узгоджуватимуться з міністерствами оборони та економіки. Це стосується як регіональних, так і галузевих аспектів.

Умови для приватного сектору

підприємство не повинно мати заборгованості перед бюджетом;

середня заробітна плата як на підприємстві, так і у заброньованого працівника має бути не менше ніж 2,5 розміри мінімальної зарплати.



Контроль і моніторинг

Щомісяця підприємства та організації, які отримали бронювання для своїх працівників, проходитимуть моніторинг на відповідність встановленим критеріям.



Процес бронювання відбуватиметься через додаток «Дія» з 1 грудня.

