18 ноября 2024, 12:45

Уряд змінив умови для бронювання від мобілізації

Критерії визначення критично важливих підприємств тепер узгоджуватимуться з міністерствами оборони та економіки. Це стосується як регіональних, так і галузевих аспектів.

Умови для приватного сектору

підприємство не повинно мати заборгованості перед бюджетом;
середня заробітна плата як на підприємстві, так і у заброньованого працівника має бути не менше ніж 2,5 розміри мінімальної зарплати.

Контроль і моніторинг

Щомісяця підприємства та організації, які отримали бронювання для своїх працівників, проходитимуть моніторинг на відповідність встановленим критеріям.

Процес бронювання відбуватиметься через додаток «Дія» з 1 грудня.


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