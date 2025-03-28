Що таке комплектна трансформаторна підстанція (КТП) і як вона працює?

28 марта 2025, 15:50

Сучасні комплектні трансформаторні підстанції (КТП) повинні відповідати низці вимог, які визначають відповідність цього обладнання нормам експлуатації. Виконання цих вимог забезпечує надійність, безпеку та ефективність роботи КТП у сучасних енергосистемах. Наразі це дуже актуально.

Комплектна трансформаторна підстанція: визначення і основні вимоги

КТП призначена для приймання, перетворення і розподілення електричної енергії трифазного змінного струму частотою 50 Гц споживачів власних потреб атомних, теплових і гідроелектростанцій, а також інших електроприймачів.

Вимоги до КТП

1.Технічні вимоги:

• Номінальна напруга: відповідність рівням напруги 6, 10, 20, 35 кВ (для первинної мережі) і 0,4 кВ (для вторинної).

• Потужність трансформатора: вибір залежно від навантаження (від 25 кВА до 2500 кВА і більше).

• Ступінь захисту: IP54 або вище для зовнішнього встановлення, IP21–IP31 для внутрішнього.

• Кліматична стійкість: відповідність категоріям У1, ХЛ1, УХЛ1 (залежно від регіону експлуатації).

2. Вимоги до конструкції

• Компактність: мінімізація габаритів для зручності транспортування та встановлення.

• Модульність: можливість швидкого розширення або модернізації.

• Стійкість до механічних навантажень: захист від вібрацій, ударів, сейсмічних впливів.

• Вогнестійкість: використання негорючих та самозатухаючих матеріалів.

3. Безпека

• Електробезпека: наявність захисного заземлення та засобів проти ураження електричним струмом.

• Автоматичне відключення при аваріях: вбудовані пристрої релейного захисту, запобіжники та автомати.

• Захист персоналу: безпечний доступ до елементів підстанції, блокування від випадкового дотику до струмопровідних частин.

4. Енергетична ефективність

• Мінімальні втрати електроенергії: використання енергоефективних трансформаторів з низькими втратами холостого ходу.• Оптимізація режимів роботи: автоматичне регулювання напруги та навантаження.• Використання сучасних матеріалів: екологічно безпечні масла та ізоляційні матеріали.

5. Інтелектуальні функції та автоматизація

• Моніторинг та діагностика: дистанційне керування, аналіз параметрів роботи через спеціальні системи.

• Автоматичне регулювання: стабілізація напруги, керування навантаженням.

• Сумісність і можливість інтеграції в розумні електричні мережі.

6. Екологічні та нормативні вимоги

• Дотримання ДСТУ та міжнародних стандартів (IEC, ГОСТ, EN).• Екологічна безпека: використання безпечних охолоджувальних рідин, мінімізація шумового впливу.• Переробка та утилізація: можливість екологічної утилізації трансформаторного масла та інших компонентів.

Якщо обладнання не відповідає вищезазначеним вимогам, то варто подумати про його оновлення чи повну заміну. Це дуже важливо, адже мова йде про безпеку громадян та енергетичну незалежність того чи іншого регіону, окремої місцевості чи країни в цілому.

Види комплектних трансформаторних підстанцій

Комплектні трансформаторні підстанції (КТП) класифікуються за різними критеріями, такими як призначення, конструкція, спосіб встановлення та рівень автоматизації.

1. За конструктивним виконанням: зовнішнього і внутрішнього встановлення.2. За типом розміщення: наземні, опорні (щоглові) і підземні.3. За технологічним виконанням: закритого типу і відкритого типу.4. За кількістю трансформаторів: однотрансформаторні (КТП-1) і двотрансформаторні (КТП-2).5. За напругою: низьковольтні (до 1 кВ), середньої напруги (6-35 кВ) і високовольтні (110 кВ і більше).6. За рівнем автоматизації: класичні (ручне керування) та автоматизовані.

Сучасні КТП часто поєднують кілька характеристик, наприклад, можуть бути автоматизованими модульними підстанціями для сільського господарства або щогловими КТП для невеликих населених пунктів.

Сфери застосування та їхні переваги в промисловості й енергетиці

За сферою застосування цей вид обладнання може використовуватися таким чином: