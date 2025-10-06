У Варшаві досі немає готових бомбосховищ

6 октября 2025, 16:15

Перевірка половини потенційних укриттів показала: жодне не відповідає вимогам закону про цивільну оборону, що діє з грудня 2024 року.



Проблеми типові: підвали захаращені, немає вентиляції, води чи сигналізації. Навіть метро не підходить під нові стандарти.

У районі Бемово немає жодного придатного укриття. Перевірки тривають, але підготовка йде дуже повільно.Міська влада визнає: укриття існують лише формально, а коли почнеться їхнє облаштування — невідомо.Якщо ви живете у Варшаві, перевірте підвал свого будинку — у разі загрози це може стати єдиним місцем захисту.