Скільки грошей витрачають на харчування жителі різних регіонів світу

28 августа 2023, 12:45

На продукти харчування витрачається від декількох відсотків до більше ніж половини всіх споживчих витрат в залежності від країни.

До країн, в яких на їжу та безалкогольні напої, що споживаються вдома, в середньому припадає менше 1/10 всіх витрат, відносяться США (6,7%), Сінгапур (8,4%), Великобританія (8,7%), Ірландія (9,2%) та Швейцарія (9,9%).



Україна в цьому рейтингу знаходиться на 93-му місці серед 105 країн − на продукти харчування та безалкогольні напої припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у Молдови (41,1%), Ефіопії (41,3%) та Камбоджі (42,7%).