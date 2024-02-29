29 февраля 2024, 14:45

Яка стратегія України на 2024 рік за думкою Bloomberg?

Спробувати утримувати лінію фронту якомога довше до другої половини року, щоб дочекатися F-16 і боєприпасів. Готувати плацдарм для контрнаступу 2025 року.


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