23 января 2023, 13:15

Кремль доручив готувати захист Москви від атак ЗСУ

Кремль доручив готувати Москву до атаки українських дронів, - Bloomberg.



Рішення розмістити ППО в столиці було ухвалено через страх перед безпілотниками ЗСУ.

