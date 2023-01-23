Кремль доручив готувати захист Москви від атак ЗСУ

Кремль доручив готувати Москву до атаки українських дронів, - Bloomberg.
Рішення розмістити ППО в столиці було ухвалено через страх перед безпілотниками ЗСУ.
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