Рекорд Шахедів у вересні та прогнози щодо подальшого збільшення атак дронів

4 октября 2023, 8:45

«Росіяни будуть лише нарощувати виробництво ударних дронів та запускати їх по Україні» - про це в ефірі заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росіяни запускають невелику кількість дронів, щоб виявити наші засоби ураження.Своєю чергою агенція Defence Express повідомила що за вересень окупанти запустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131, а саме 503 безпілотники, 396 одиниць вдалося збити силами та засобами ППО – тобто майже 80%.Максимальна пауза між дроновими атаками становила лише два дні.А ще спікер зауважив, що російський ворог дуже багато застосовує керованих авіабомб, найчастіше – на Півдні.

Тактична авіація та безпілотники на цьому напрямку “висять” постійно. Керовані авіабомби є проблемою вже понад пів року.

Щоб протидіяти авіаційним ударам, нам необхідні такі системи, як Patriot і сучасні винищувальні літаки.