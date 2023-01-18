Війська РФ почали частіше запускати С-300 через дефіцит "Іскандерів"

18 января 2023, 10:15

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат під час брифінгу.

«Противник все частіше почав застосовувати ракети С-300. А тепер вже бачимо, що можливо є С-400 по наземних цілях. Це зенітні ракети, які призначені для протиповітряного бою, збиття цілей. Частіше їх використовують від Харкова до Миколаївської області. Бачили, що били по Києву.У рф залишилося менше сотні «Іскандерів», це дані ГУР. Таким чином, противник намагається використовувати цей потенціал. Бо С-300 у них виготовлено чимало, вони є виробниками. Та на складах їх багато», – додав Ігнат.