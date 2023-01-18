Війська РФ почали частіше запускати С-300 через дефіцит "Іскандерів"

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат під час брифінгу.
«Противник все частіше почав застосовувати ракети С-300. А тепер вже бачимо, що можливо є С-400 по наземних цілях. Це зенітні ракети, які призначені для протиповітряного бою, збиття цілей. Частіше їх використовують від Харкова до Миколаївської області. Бачили, що били по Києву.
У рф залишилося менше сотні «Іскандерів», це дані ГУР. Таким чином, противник намагається використовувати цей потенціал. Бо С-300 у них виготовлено чимало, вони є виробниками. Та на складах їх багато», – додав Ігнат.