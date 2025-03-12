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12 марта 2025, 8:45

Отримані ЗСУ F-16 - "брухт" ...

Отримані F-16 не зовсім нові моделі й вони не зможуть повноцінно змагатися з російськими Су-35.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ.


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