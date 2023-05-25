Сьогоднішній "Рамштайн" - по F-16 для ЗСУ

25 мая 2023, 9:15

Спікер Пентагону Патрік Райдер запевнив, що наступна зустріч союзників у форматі "Рамштайн", яка відбудеться сьогодні, буде присвячена передачі винищувачів F-16 для ВПС ЗСУ, постачання боєприпасів та посилення української ППО.