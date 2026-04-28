EcoFlow представила енергетичні рішення на GEOFORUM’2026

28 апреля 2026, 8:15

15 – 17 квітня у Львівській області відбулася 29-а Міжнародна науково-технічна конференція GEOFORUM’2026 — одна з ключових подій у сфері геології, геодезії та картографії України, яка щороку об’єднує фахівців галузі, інженерів, науковців і представників технологічних компаній.

Подія традиційно присвячена професійному святу працівників геології, геодезії та картографії та виступає платформою для демонстрації інноваційних рішень і обміну практичним досвідом.

Команда EcoFlow щороку долучається до GEOFORUM, послідовно демонструючи підхід до енергозабезпечення як до критично важливої інфраструктурної складової польових робіт. Ключовий фокус було зроблено на енергонезалежних рішеннях, здатних забезпечити стабільне живлення в умовах відсутності доступу до електромережі.



Енергонезалежність як базова умова польових робіт



Для геодезії характерні регулярні виїзди на віддалені об’єкти, де відсутнє централізоване енергопостачання. Робота з GNSS-приймачами, тахеометрами, дронами, польовими контролерами та обчислювальною технікою вимагає безперервного та прогнозованого живлення. Будь-які перебої можуть впливати не лише на швидкість виконання робіт, а й на точність отриманих даних.



У цьому контексті рішення EcoFlow формують новий стандарт мобільного енергозабезпечення — як системи, що поєднує генерацію, накопичення та управління енергією в єдиній екосистемі.



Під час GEOFORUM’2026 були представлені портативні зарядні станції EcoFlow серій DELTA та RIVER у поєднанні з портативними сонячними панелями.



Зокрема, EcoFlow DELTA Pro 3 — флагманське рішення для задач, де потрібна висока потужність і тривала автономна робота. Станція підтримує значні навантаження, що дозволяє одночасно живити кілька одиниць професійного обладнання, включаючи зарядку акумуляторів дронів, ноутбуки та вимірювальні системи.

Серед ключових переваг DELTA Pro 3:



- потужність 4 кВт⋅год та можливість розширення ємності до 12 кВт⋅год;



- підтримка швидкого заряджання від мережі та сонячних панелей;



- ергономічність для легкого транспортування у складних умовах.



EcoFlow DELTA 3 Plus — збалансоване рішення для задач середньої складності, яке поєднує високу вихідну потужність із компактнішим форм-фактором. Станція оптимально підходить для більшості польових сценаріїв, де необхідна стабільна робота вимірювального обладнання протягом дня.



Ключові особливості DELTA 3 Plus:



- висока швидкість заряджання до 56 хвилин та ефективне керування енергоспоживанням;



- стабільна робота з чутливим обладнанням завдяки швидкості переходу в режим ДБЖ упродовж 10 мс;



- оптимальне співвідношення мобільності та продуктивності.



EcoFlow RIVER 3 UPS — компактне рішення для мобільних сценаріїв, де важливі портативність і швидке розгортання. Станція оптимально підходить для короткотривалих виїздів, оперативних вимірювань та резервного живлення малопотуєних пристроїв.



Ключові характеристики RIVER 3 UPS:



- легка вага до 3,5 кг та зручність транспортування;



- швидке заряджання та пікова потужність до 600 Вт;



- універсальність для польових задач.

Важливою складовою представлених рішень стали портативні сонячні панелі EcoFlow, які забезпечують генерацію енергії безпосередньо на місці виконання робіт.Використання монокристалічних елементів із високим ККД дозволяє ефективно працювати навіть за змінних умов освітлення. Панелі легко транспортуються, швидко розгортаються та інтегруються з зарядними станціями за принципом plug-and-play.У поєднанні з портативними станціями це формує повноцінну автономну енергосистему, яка дозволяє:- працювати незалежно від стаціонарної інфраструктури;- оптимізувати витрати на логістику та генератори;- забезпечувати безперервність польових процесів.Участь EcoFlow у GEOFORUM’2026 вкотре підкреслює трансформацію підходу до енергозабезпечення в геодезії: від допоміжного елементу до повноцінної керованої системи.Енергонезалежні рішення EcoFlow дозволяють підвищити точність, мобільність і ефективність виконання робіт, забезпечуючи фахівців інструментами, які відповідають сучасним вимогам галузі.