19 декабря 2025, 12:15

Binance отримала сертифікацію ISO/IEC 42001 — міжнародний стандарт управління відповідальним використанням штучного інтелекту (ШІ).



Сертифікація підкреслює зобов’язання Binance забезпечувати етичне, прозоре та безпечне впровадження ШІ в усіх своїх процесах.

ISO/IEC 42001, опублікований у грудні 2023 року, визначає вимоги до системи менеджменту штучного інтелекту (AIMS) і слугує практичним орієнтиром для організацій у питаннях відповідального управління та контролю ШІ-технологій.

Сертифікація охоплює як внутрішнє використання ШІ в Binance, так і проєктування, розгортання та управління ШІ-системами в межах компанії. Вона підтверджує, що інструменти ШІ застосовуються відповідально та відповідно до міжнародних стандартів, а також підтримує безпечну розробку, впровадження й безперервний моніторинг ШІ-технологій. Зокрема, рамка ISO/IEC 42001 передбачає оцінювання суспільних наслідків та впливу на окремих людей і групи людей до розгортання систем. Запроваджуючи ці принципи на всіх етапах життєвого циклу ШІ, Binance посилює безпеку, надійність і підзвітність своїх ШІ-рішень та узгоджується з новими регуляторними підходами, зокрема такими, як EU AI Act.

Джиммі Су, Chief Security Officer у Binance, прокоментував: «ISO/IEC 42001 підтверджує структуру, яку ми вибудували навколо відповідального використання ШІ. Якщо говорити просто, управління означає чіткі правила та реальний нагляд; на практиці — це гарантія того, що наші ШІ-системи діятимуть саме так, як задумано, навіть коли вони стають складнішими. Ми підтримуємо це завдяки ґрунтовним оцінкам ризиків, надійному захисту даних і безперервному моніторингу, який робить наші системи безпечними, прогнозованими та узгодженими з глобальними стандартами».

Сертифікація ISO/IEC 42001 органічно доповнює чинні ISO-програми Binance, зокрема ISO 27001 (інформаційна безпека), ISO 27701 (приватність) та ISO 22301 (безперервність бізнесу). Єдиний підхід дає змогу спростити процеси комплаєнсу та аудитів і водночас забезпечити ефективне та масштабоване управління ШІ завдяки зрозумілим ролям і знайомим системам.

Річард Тенг, Co-CEO Binance, зазначив: «Отримання сертифікації ISO/IEC 42001 відображає сильне прагнення Binance до відповідальних інновацій. Разом із нашим нещодавнім повним регуляторним дозволом від FSRA в ADGM це підкреслює стандарти управління та нагляду, які ми вибудовуємо глобально. У міру розвитку ШІ-технологій ми й надалі підтримуватимемо найвищий рівень прозорості та захисту користувачів, щоб зміцнювати довіру в індустрії Web3».

Сертифікацію було надано компанією A-LIGN — незалежним оцінювачем відповідності, акредитованим ANSI National Accreditation Board (ANAB) для проведення сертифікації за ISO/IEC 42001.