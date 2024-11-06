Binance впроваджує інновації за допомогою генеративного ШІ

6 ноября 2024, 12:45

Binance оголосила про початок використання Amazon Web Services (AWS) з ціллю вдосконалення користувацького досвіду за допомогою генеративного ШІ.



В рамках цього оновлення Binance інтегрує сервіси Amazon Bedrock та Amazon ECS для покращення операційної ефективності та підтримки стабільності своєї платформи з понад 237 мільйонами користувачів. Ініціатива зосереджена на двох основних напрямах для своєї платформи: спрощення KYC (верифікації клієнтів) та автоматизації вирішення користувацьких запитів за допомогою генеративного ШІ.





Зокрема, нова система GenAI-powered KYC автоматично заповнює дані користувачів, перевіряє якість документів та прискорює процедури перевірки, що дозволило підвищити точність розпізнавання до 95% і зменшити витрати на обробку до 80%, збільшити показник затвердження POA у 107 країнах на 6% і скоротити час на перевірки вручну World-Check на 30%.



Генеративний чат-бот, розроблений з використанням Amazon Bedrock, покращив швидкість вирішення запитів на 5%, забезпечуючи кращий досвід взаємодії для користувачів.



“Інтегруючи технології AWS, включаючи новітні генеративні можливості ШІ, ми не лише оптимізуємо свої операційні процеси, а й встановлюємо нові стандарти ефективності та надійності в індустрії блокчейну та криптовалют”, зазначив Рохіт Вад, СТО Binance.



Спираючись на цей успіх, Binance планує розширити використання генеративного ШІ та хмарних сервісів AWS на різні напрямки, включаючи обслуговування клієнтів, комплаєнс та управління ризиками.