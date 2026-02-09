Binance представляє Центр безпеки для посилення захисту Web3-гаманців

9 февраля 2026, 13:01

Binance Wallet представляє Security Center (Центр безпеки) — перший комплексний центр безпеки Web3-гаманця «все в одному», який об’єднує ключові інструменти безпеки, моніторинг ризиків у реальному часі та освітні ресурси в єдиному, зручному інтерфейсі.

Це інноваційне рішення у сфері безпеки допомагає користувачам простіше захищати та керувати своїми ончейн-активами, непомітно працюючи у фоновому режимі для виявлення ризиків без порушення користувацького досвіду.

Хоча комплексні функції безпеки давно стали стандартом у традиційних фінансових застосунках Web2, екосистема Web3, що швидко зростає, загалом відчувала нестачу єдиного рішення. У 2025 році один лише Binance Wallet зафіксував зростання кількості користувачів на 71% рік до року, тоді як один звіт прогнозував зростання некастодіальних гаманців на 20–30% у другій половині року. Продовжуючи зміцнювати відданість безпеці Web3, Binance Wallet закриває цей критично важливий розрив, надаючи безперервний багаторівневий захист, спеціально розроблений для децентралізованих гаманців, за допомогою Security Center.

В основі Security Center перебуває Security Scan (Сканування безпеки) — просунутий інструмент, який автоматично в реальному часі відстежує гаманці на предмет високоризикових схвалень, підозрілих токенів та інших потенційних вразливостей. Ключові перевірки Security Scan включають:

● Безпека гаманця: відстежує статус резервного копіювання та операційне середовище, допомагаючи користувачам посилювати практики резервного копіювання за одночасного зниження ризиків, таких як несанкціонований доступ, аномальні дозволи або потенційний компроміс гаманця.

● Безпека активів: аналізує токени та інші активи в гаманці або списку спостереження (watchlist), щоб позначати ті, що можуть нести підвищений ризик.

● Безпека схвалень: перевіряє активні схвалення в гаманці, щоб виявляти небезпечні, надмірні або непотрібні дозволи, даючи змогу користувачам легше відкликати їх.

● Безпека транзакцій: вивчає історію транзакцій та ончейн-взаємодії для виявлення потенційних загроз, допомагаючи користувачам уникати надсилання активів на ризикові або шахрайські адреси.



Заходи безпеки Binance Wallet використовують понад 200 моделей і правил виявлення, призначених для виявлення ризикових транзакцій і токенів. Коли загрозу виявлено, користувачі отримують миттєві сповіщення, класифіковані за рівнем серйозності ризику. Така прозорість дає змогу їм оперативно діяти, щоб запобігти потенційному шахрайству, крадіжці або іншим інцидентам безпеки. Щоб зробити реагування ще більш інтуїтивним, Security Center пропонує цільові, прикладні рішення, які користувачі можуть швидко застосувати лише одним натисканням — забезпечуючи ефективне зниження ризиків без надмірної складності.

Окрім захисту Keyless Wallet у Binance Wallet, Security Center дає змогу користувачам імпортувати гаманці із seed phrase, поширюючи виявлення та зниження ризиків у реальному часі на гаманці, що не належать до Binance. Ця безкоштовна, безшовна функціональність розширює комплексний захист гаманців по всій екосистемі Web3, допомагаючи захищати всіх користувачів і колективно стримувати зловмисників.

Об’єднуючи в одному центрі такі важливі інструменти безпеки, як Backup (Резервне копіювання), Verification Method (Метод верифікації), Approvals (Схвалення) та Secure Auto Sign, Security Center спрощує керування безпекою гаманця та робить його доступним навіть дляSecurity Center розрахований на широку аудиторію — від новачків до активних трейдерів і власників великого капіталу — які надають пріоритет безпеці активів і хочуть глибше розуміти найкращі практики захисту гаманців. Вбудований освітній контент підвищує обізнаність про еволюційні загрози та методи безпеки у Web3.

З Security Center Binance Wallet зміцнює свою роль довіреного лідера у сфері безпеки Web3, надаючи комплексний захист і проактивне навчання для формування більш безпечного децентралізованого майбутнього.