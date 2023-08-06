KeyPad TouchScreen - новий рівень керування системою Ajax

6 августа 2023, 0:21

Ajax Systems представляє новий продукт, який органічно поєднує в собі безпеку та керування пристроями автоматизації. Відтепер для дистрибуції доступна KeyPad TouchScreen.



Клавіатура має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що наслідує дизайн застосунку Ajax, і великий сенсорний IPS-дисплей. Поєднання передових технологій DESFire і BLE (Bluetooth Low Energy) дає змогу забезпечити комплексний захист.

Одна з головних переваг KeyPad TouchScreen — зручне керування групами охорони. Користувачі можуть переглядати та керувати декількома групами лише в один дотик, що полегшує встановлення та зняття з охорони. Пристрій також підтримує звукові сповіщення про тривоги, затримки та відчинення дверей, забезпечуючи миттєве оновлення стану системи користувача.



Завдяки коду примусу, захисту від підміни, добирання коду і несанкціонованих пристроїв доступу, тривозі тампера та шифруванню даних лише авторизовані користувачі можуть отримати доступ до системи. Також KeyPad TouchScreen пропонує три зручні способи автентифікації — через смартфон, пристрій безконтактної ідентифікації (Pass або Tag) чи персональний код доступу.

Ключові можливості:5-дюймовий дисплей з чорною та білою темами й автоматичним регулюванням яскравості;сенсор наближення для автоматично активації клавіатури при наближенні руки;вкладка керування пристроями автоматизації, яка вміщує до 6 кнопок;вбудований динамік для сповіщення про тривоги, відчинення, затримки на вхід/вихід та інші події;налаштовувані тривожні кнопки для оповіщення про тривогу, пожежу та невідкладну допомогу.За щоденного використання KeyPad TouchScreen працюватиме до 1,5 року від попередньо встановлених батарей. Клавіатура також передбачає можливість підʼєднатися до блока живлення 12 В⎓. У такому разі батареї стають джерелом резервного живлення, і клавіатура продовжить працювати навіть якщо основне живлення втрачено. KeyPad TouchScreen підтримує радіопротоколи Jeweller і Wings для надійного бездротового звʼязку дальністю до 1700 м. Крім того, прошивка клавіатури оновлюється автоматично через повітря.Сумісні хаби: Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid