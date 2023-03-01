1 марта 2023, 9:15

Яке застосування проводу LAPP H05V-K 1X0,5 BK?

Провід призначений для:

- електроприладів  
- шафи керування на виробництві
- автоматизації виробництва
- телекомунікаційних пристроїв

Відео розпаковки https://www.youtube.com/watch?v=dypGOT-tbys
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