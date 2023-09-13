Електронний перемикач фаз Новатек ПЕФ-301

13 сентября 2023, 8:15

Універсальний автоматичний електронний перемикач фаз ПЕФ-301 призначений для живлення промислового і побутового однофазного навантаження 220В / 50Гц від трифазної чьотирьохпровідної мережі 3х380 + N.

Основнi характеристикиТип: Перемикач фазІндикація: світлодіодиПідключення пускачів: ТакСтрум прямого включення: 16 АГабаритні розміри, мм: 52х 88 х 65Маса, кг, не більше: 0,200Універсальний автоматичний електронний перемикач фаз ПЕФ-301 призначений для живлення промислового і побутового однофазного навантаження 220В / 50Гц від трифазної чьотирьохпровідної мережі 3х380 + N з метою забезпечення безперебійного живлення особливо відповідальних однофазних споживачів і захисту їх від недопустимих коливань напруги в мережі.Залежно від наявності та якості напруги на фазах ПЕФ-301 автоматично робить вибір найбільш сприятливої фази і живить від неї однофазне навантаження будь-якої потужності:При потужності до 3,5 кВт (16А), навантаження живиться безпосередньо від ПЕФ-301;При потужності, що перевищує 3,5 кВт (16А), перемикач фаз ПЕФ-301 управляє котушками магнітних пускачів (МП) відповідної потужності (МП в комплект не входять).