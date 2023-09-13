13 сентября 2023, 8:15

Електронний перемикач фаз Новатек ПЕФ-301

Універсальний автоматичний електронний перемикач фаз ПЕФ-301 призначений для живлення промислового і побутового однофазного навантаження 220В / 50Гц від трифазної чьотирьохпровідної мережі 3х380 + N.

Основнi характеристики

    Тип: Перемикач фаз
    Індикація: світлодіоди
    Підключення пускачів: Так
    Струм прямого включення: 16 А
    Габаритні розміри, мм: 52х 88 х 65
    Маса, кг, не більше: 0,200

Універсальний автоматичний електронний перемикач фаз ПЕФ-301 призначений для живлення промислового і побутового однофазного навантаження 220В / 50Гц від трифазної чьотирьохпровідної мережі 3х380 + N з метою забезпечення безперебійного живлення особливо відповідальних однофазних споживачів і захисту їх від недопустимих коливань напруги в мережі.

Залежно від наявності та якості напруги на фазах ПЕФ-301 автоматично робить вибір найбільш сприятливої фази і живить від неї однофазне навантаження будь-якої потужності:

    При потужності до 3,5 кВт (16А), навантаження живиться безпосередньо від ПЕФ-301;
    При потужності, що перевищує 3,5 кВт (16А), перемикач фаз ПЕФ-301 управляє котушками магнітних пускачів (МП) відповідної потужності (МП в комплект не входять).
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