Новатек-Електро анонсувала потужний електронний перемикач фаз - ПЕФ-320

ПЕФ-320 ефективно живить трифазних споживачів, забезпечуючи безперебійну роботу побутової та промислової техніки.
Залежно від наявності та якості напруги на фазах PEF-320 автоматично робить вибір найближчої за пріоритетом фази в межах установок, заданих користувачем, і підключає до неї однофазне навантаження. Можливе підключення до однієї з фаз електрогенератора, інвертора.
Відсутність перебоїв споживання гарантовано.
✔️Гарантія на всю продукцію 10 років
✔️Знижки на ОПТ
✔️Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта
✔️Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби
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