Нове трифазне реле напруги і контролю фаз - Новатек РНПП-302М1

Реле напруги РНПП-302М1 призначене для захисту трифазних споживачів від основних видів аварії в електричній мережі, таких як: вихід діючого значення напруги за межі допустимих порогів; порушення послідовності і злипання фаз; порушення повнофазності і симетричності мережевої напруги.
РНПП-302М1 вимірює діючі значення фазних (лінійних) напруг, у мережах із глухозаземленою або ізольованою нейтраллю і керує котушкою зовнішнього магнітного пускача, що комутує ланцюг живлення навантаження. Реле також слідкує за станом силових контактів зовнішнього магнітного пускача до і після увімкнення навантаження, контролюючи їх справність (підгоряння або злипання). Пристрій може працювати в чотирьох незалежних режимах: – реле обриву фаз (контроль рівнів напруг – вимкнений); – реле мінімальної напруги; – реле максимальної напруги; – реле напруги. РНПП-302М1 індикує діюче значення фазної (лінійної) напруги, аварію напруги, стан реле навантаження (увімкнено/вимкнено) і тип аварії.
Основнi характеристики
Індикація: дисплей
Контроль обриву фаз: Так
Контроль чергування фаз: Так
Контроль асиметрії фаз: Так
Відключення захистів: Є
Підтримка мереж із глухозаземленою або ізольованою нейтраллю: Є
Максимальний струм: Cos φ = 1,0 12 А, підключення навантаження через пускач
Роздільні регулювання захистів: Так
Точність порога спрацьовування по напрузі: не більше, до 3В
Габарити: 2 модулі типу S
Напруга живлення: 230/380В.
Вага: 0,300кг
Деталі для замовлення - https://novatek-electro.com/product/trifazne-rele-naprugi-i-kontrolyu-faz-r-2.html