Нове трифазне реле напруги і контролю фаз - Новатек РНПП-302М1

22 октября 2023, 23:06

Реле напруги РНПП-302М1 призначене для захисту трифазних споживачів від основних видів аварії в електричній мережі, таких як: вихід діючого значення напруги за межі допустимих порогів; порушення послідовності і злипання фаз; порушення повнофазності і симетричності мережевої напруги.

РНПП-302М1 вимірює діючі значення фазних (лінійних) напруг, у мережах із глухозаземленою або ізольованою нейтраллю і керує котушкою зовнішнього магнітного пускача, що комутує ланцюг живлення навантаження. Реле також слідкує за станом силових контактів зовнішнього магнітного пускача до і після увімкнення навантаження, контролюючи їх справність (підгоряння або злипання). Пристрій може працювати в чотирьох незалежних режимах: – реле обриву фаз (контроль рівнів напруг – вимкнений); – реле мінімальної напруги; – реле максимальної напруги; – реле напруги. РНПП-302М1 індикує діюче значення фазної (лінійної) напруги, аварію напруги, стан реле навантаження (увімкнено/вимкнено) і тип аварії.



Основнi характеристики



Індикація: дисплей

Контроль обриву фаз: Так

Контроль чергування фаз: Так

Контроль асиметрії фаз: Так

Відключення захистів: Є

Підтримка мереж із глухозаземленою або ізольованою нейтраллю: Є

Максимальний струм: Cos φ = 1,0 12 А, підключення навантаження через пускач

Роздільні регулювання захистів: Так

Точність порога спрацьовування по напрузі: не більше, до 3В

Габарити: 2 модулі типу S

Напруга живлення: 230/380В.

Вага: 0,300кг



Деталі для замовлення - https://novatek-electro.com/product/trifazne-rele-naprugi-i-kontrolyu-faz-r-2.html