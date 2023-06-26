На Землю грянуть відразу три магнітні бурі поспіль

26 июня 2023, 13:15

Небезпечні дати – 28, 29 та 30 червня. Люди страждатимуть від зниження працездатності, підвищеного нервового та емоцій. напруги, сильного нездужання.



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