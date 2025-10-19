Інсайти та підсумки EcoFlow Energy Day 2025

19 октября 2025, 22:05

Упродовж останніх років українська енергосистема щодня зазнає зовнішніх впливів та перебуває на межі своєї працездатності.

Відтак, відновлюються графіки погодинного відключення світла і за прогнозами фахівців на найближчий час Україна може перетворитися на “країну генераторів”.



За таких умов як побутові споживачі, так і бізнес мають змінити свої звички в енергоспоживанні та пройти шлях трансформації, аж до самостійної генерації електроенергії. Як це може відбуватися на практиці — ключові сценарії обговорювалися під час IV форуму-презентації «EcoFlow Energy DAY 2025. Нова ера енергоспоживання: від накопичення до генерації», що відбувся 15 жовтня в рамках виставки EcoEnergy Expoу Київському МВЦ. Четвертий рік поспіль захід об’єднує провідних фахівців у галузі енергетики, бізнес-керівників напрямку енергонезалежних рішень та споживачів, що спільно шукають можливості для подолання енергетичної кризи.

Станом на жовтень 2025 року Україна втратила майже 8 ГВт електричних потужностей. З 15 енергоблоків працюють лише 9. Дефіцит електроенергії у пікові години споживання (зранку та ввечері) складає 2,7–4,2 ГВт·год і надалі він лише зростатиме, зазначив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв під час панельної дискусії.



Серед інших викликів — ймовірне підвищення тарифів для побутових споживачів та бізнесу через вимоги зовнішнього кредитора.



«На сьогодні тариф значно нижчий. Різницю між ринком компенсують через спеціальні обов’язки два підприємства: «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Враховуючи, що споруди «Укргідроенерго» пошкоджені та за останні роки не наповнюються до оптимальних об’ємів, усе навантаження йде на «Енергоатом».



ЄБРР вимагає розпочати процес повернення боргів. Щоб розвантажити «Енергоатом» за його спецобов’язками, одним із варіантів є підвищення тарифів на електроенергію протягом наступних трьох років: до + 20% щороку. Наразі таких розпоряджень від Міненерго немає і тарифи для населення залишаються на рівні 4,32 грн/кВт∙год», — розповів Ігнатьєв.

Щоб подолати енергодефіцити, бізнес розпочав проєкти з самостійної електрогенерації. Відтак у першому півріччі 2025 року встановлено майже 1 ГВт потужностей розподіленої генерації, які, зокрема, включають сонячні електростанції.



Сонячні електростанції — один із найдоступніших варіантів для енергозабезпечення як приватних споживачів, так і бізнесу. Для початку роботи достатньо зарядної станції та сонячної панелі.



Тільки лише рішення портативних зарядних станцій серій RIVER та DELTA стали надійною енергетичною опорою для 330 тисяч українських родин та бізнесу. Чимала частка енергозабезпечення припала і на стаціонарні системи PowerOcean, що призначені для живлення приватних будинків, бізнесу та частини промисловості.



«Бренд EcoFlow став №1 в Україні в категорії «Зарядні станції», адже упродовж останніх чотирьох років ми реалізували близько 330 тисяч портативних рішень і забезпечили автономною електроенергією побутових користувачів, середній та малий бізнес. Це дозволило кожному легше пройти складні періоди та змінити власну парадигму поглядів на енергетичне самозабезпечення», — відзначив бренд-менеджер EcoFlow в Україні Сергій Сілін.

«Ключовий фактор, який впливає на вибір споживачами зарядної станції — оцінка енергетичних потреб, тобто розуміння, які саме пристрої необхідно живити. Найбільш популярними рішеннями серед наших клієнтів є зарядні станції потужностями до 2 кВт. Другий фактор — ціна. Як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow в Україні, ми тримаємо ціновий баланс на ринку і пропонуємо якісне сервісне обслуговування та технічну підтримку. Відтак за останні 4 роки культура користування зарядними станціями якісно змінилася», — розповів керівник департаменту продажів Robotics Distribution (ГК DroneUA) Сергій Маленький.



Чітко відслідковуючи сценарії розвитку ситуації в українській енергосистемі, EcoFlow зробив черговий крок на випередження, тож на події було презентовано бачення майбутнього, що відображено в нових інноваційних продуктах бренду, зокрема:



оновленій серії павербанків серії RAPID, що вирізняються вдалою ергономікою, оптимальними варіантами ємності (від 5 000 до 27 650 мАг), одночасним заряджанням до чотирьох пристроїв завдяки вбудованим кабелям та портам USB-C, швидким відновленням заряду з функцією Turbo Recharge та сучасною технологією безпеки X-Guard, що запобігає перезаряджанню, надмірному розряджанню, перегріву і короткому замиканню;



оновленому форматі ультракомпактних та ще більш енергоефективних зарядних станцій серії TRAIL, створених для мобільного живлення в дорозі, подорожах і повсякденному використанні навіть поза домом. Станції мають преміальні LFP-елементи для довговічної роботи, оснащені технологію X-Guard для моніторингу за 40 показниками у реальному часі та можливість заряджання від сонячних панелей потужністю до 110 Вт;



абсолютно новій серії зарядних станцій DELTA 3 Air Plus, що забезпечує стабільну подачу енергії під час тривалих або частих відключень із 7-рівневою система захисту BMS, вбудованим стабілізатором напруги, захистом від перевантаження для стабільної роботи пристроїв та переходом у режим ДБЖ всього за 10 мс.



Новинкою весняного сезону 2025 стала система енергозабезпечення EcoFlow STREAM, що дозволяє використовувати безкоштовну енергію сонця для власного споживання та заощаджувати на комунальних платежах. Протягом літа система активно тестувалася в реальних умовах в міських квартирах, приватних будниках та для живлення малого бізнесу.

«STREAM, який я тестував у своєму будинку, повністю відповідає філософії EcoFlow. У мене було дві гібридні батареї STREAMUltra, підключені до однієї найбільш завантаженої фази, та сонячні панелі загальною потужністю 1,6 кВт. В результаті тесту споживання електроенергії з мережі зменшилося на 40%», — поділився своїм досвідом керівник проєкту «Твій дім» Анатолій Гуцул.Кульмінацією події став розіграш новинки — портативної зарядної станції DELTA 3 Plus.Завершився EcoFlow Energy DAY 2025 нагородженням партнерів року, що беруть активну участь в інтеграції рішень бренду у вітчизняну енергетичну сферу та побут користувачів, зокрема: Фокстрот, Епіцентр К, Brain, COMFY, MOYO, Citrus, SVA, YASNO, КТС, ROZETKA.Чотири роки активної діяльності на ринку України, постійний вихід нових продуктів із розширеними можливостями в енергозабезпеченні та лідерство у категорії «Зарядні станції» стають свідченням зміни парадигми користувацького бачення: із резервного споживання на власну генерацію та самозабезпечення.Дякуємо Міжнародному виставковому центру за сприяння в організації заходу. Окрема вдячність компаніям-партнерам за плідну співпрацю, завдяки якій разом ми ведемо країну до енергетичної автономності попри усі виклики, а також гостям події за активну участь в обговореннях, що зробили EcoFlow Energy DAY 2025 особливим.