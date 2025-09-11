Як підготуватися до енергетичних викликів в осінньо-зимовий сезон з EcoFlow

Відключення світла можуть повернутися уже цієї осені. Крім того, упродовж наступних років прогнозується підвищення тарифів на електроенергію.
Відтак приватні споживачі та бізнес мають підготуватися до будь-яких енергетичних викликів і подбати про власні джерела резервного живлення.
Розповідаємо про найефективніші рішення EcoFlow, що забезпечують як портативною електроенергією, так і дозволяють генерувати власну, заощаджуючи на сплаті за комунальні платежі.
Виклики енергетичного сектору 2025
Останні декілька років українська енергосистема перебуває в стані постійної турбулентності. Зовнішні виклики щоразу дестабілізують ситуацію. Особливо важким є осінньо-зимовий період через суттєве зниження температур та підвищення енергоспоживання.
Днями профільні експерти натякнули на можливі енергетичні кризи прийдешнього сезону та закликали підготуватися до ймовірного повернення графіків відключення світла. Ключовим у цьому питанні є забезпечення автономним і безперебійним джерелом електроенергії для живлення широковикористовуваних гаджетів та критично необхідних побутових пристроїв.
Для цих сценаріїв EcoFlow має розгалужену лінійку рішень: від павербанків та портативних зарядних станцій до стаціонарних систем енергозабезпечення, що використовують відновлювальні джерела енергії (сонце).
Зокрема, павербанки – оптимальний варіант, коли електроенергія потрібна буквально у “кишені”. Упродовж останнього року EcoFlow розробив унікальні лінійки ємністю від 5 000 до 27 000 мА/год:
RAPID Magnetic: магнітні павербанки з вбудованим кабелем, що дозволяють миттєво живити одночасно два пристрої;
RAPID: головною перевагою пристроїв є максимальна вхідна і вихідна потужність;
RAPID Pro: вирізняються надпотужною зарядкою з можливістю живлення одразу кількох пристроїв;
RAPID Mag: головна естетична насолода завдяки надтонкому корпусу та безпековим технологіям.
Цих рішень достатньо для живлення телефонів, ноутбуків, навушників, годинників, електронних книг тощо. Для більш масштабних задач і забезпечення електроенергією, наприклад, оселі варто розглянути портативні зарядні станції.
Гайд з вибору зарядних станцій EcoFlow серій RIVER та DELTA
В сегменті портативних зарядних станцій EcoFlow представляє дві ключові лінійки.
RIVER– компактні зарядні станції, що найкраще підійдуть для живлення гаджетів, популярної електроніки та малопотужних побутових пристроїв. Зокрема, рішення RIVER 3 UPS може працювати як повноцінне джерело безперебійного живлення, що у період відключення світла надважливо для чуттєвих пристроїв:
ємність станцій складає від 245 Вт·год до 768 Вт·год;
потужність сягає від 300 Вт до 800 Вт;
вага від 3,5 кг до 7,8 кг.
DELTA– більш енергомісткі зарядні станції, що в залежності від потужності здатні живити електроплити, бойлери чи навіть електрокари (наприклад, найпотужніша станція у сегменті DELTA Pro 3). Завдяки легкому поєднанню із сонячними панелями ця лінійка дозволяє створити повноцінну мініелектростанцію прямісінько на власному балконі:
ємність станцій складає від 1024Вт·год до 4000 Вт·год;
потужність сягає від 1800 Вт до 4000 Вт;
вага від 12 кг до 51,5 кг.
Щоб обрати оптимальну зарядну станцію, що покриє енергетичні прогалини у період відключень, необхідно:
З’ясувати номінальну потужність пристроїв, які треба заживити. Зазвичай вона вимірюється у Вт та вказується на корпусі приладу або в користувацькій інструкції.
Оцінити середній час роботи кожного приладу. Наприклад, холодильник живитиметься цілодобово, натомість праска – декілька хвилин.
Розрахувати середньодобове споживання кожного пристрою. Для цього треба помножити номінальну потужність (кВт) на визначену кількість годин за формулою: кВт·год = потужність (кВт) × час роботи (год).
Підсумувати усі показники, щоб визначити загальне споживання пристроїв, і скласти персональний сценарій живлення. Наприклад, чи рішення живитимуться одночасно, чи пріоритет для високопотужних. Відповідно яка кількість розеток та інших виходів необхідна.
Обрати необхідне рішення на сайті онлайн-магазину EcoFlow в розділі “Портативні зарядні станції”, швидко відфільтрувавши дані. Переваги портативних станцій бренду – довговічні LFP-акумулятори, запатентовані функції X-Stream та безпекові технології X-Guard, 5-річна гарантія з авторизованим сервісним обслуговуванням.
Система енергозабезпечення EcoFlow STREAM, що заощаджує кошти
Окрім загрози відключень світла, існує виклик підвищення тарифів щонайменше на 15% щороку у період з 2026 по 2028 роки. Наразі ціна за кВт·год електроенергії для населення складає 4,32 грн у денний період та 2,16 грн за кВт·год у нічний. Для бізнесу тариф може сягати 12 грн за кВт·год в залежності від оператора систем розподілу.
Відповідаючи даним викликам, EcoFlow створив повноцінне рішення – систему енергозабезпечення STREAM на основі ШІ, що дозволяє по максимуму використовувати безкоштовну сонячну енергію для побутових потреб.
Гібридні батареї STREAM Ultra та STREAM Pro – ключові гравці системи, що самостійно перетворюють постійний струм від сонячних панелей у змінний завдяки вбудованому мікроінвертору та автоматично подають його до центральної мережі.
Крім цього батареї можуть працювати як накопичувачі (загальна ємність рішень складає 2 кВт·год) для зберігання надлишкової енергії на випадок резервного живлення. У єдиному мобільному додатку EcoFlow – Power a New World можна налаштувати пріоритетний сценарій розподілу електроенергії, слідкувати за графіком генерації та аналізувати щоденне електроспоживання.
Роботу STREAM на практиці вже оцінили мешканці квартир у Києві та Бучі, які за місяць змогли заощадити до 60% коштів на комунальних платежах, а також приватного будинку на Київщині. Вагомі результати система продемонструвала під час тестування в МАФі, де бізнесу вдалося заощадити майже 50%.
Тож, рішення EcoFlow сприяють як миттєвому, так і довготривалому вирішенню будь-яких енергетичних викликів: від екстрених відключень світла до підвищення тарифів. Єдина екосистема пристроїв дозволяє інтегрувати їх у будь-яку домашню мережу за принципом plug-and-play.
Обирайте персональний сценарій енергонезалежності в офіційному онлайн-сторі: https://ecoflowukraine.com/