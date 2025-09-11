Як підготуватися до енергетичних викликів в осінньо-зимовий сезон з EcoFlow

11 сентября 2025, 11:15

Відключення світла можуть повернутися уже цієї осені. Крім того, упродовж наступних років прогнозується підвищення тарифів на електроенергію.

Відтак приватні споживачі та бізнес мають підготуватися до будь-яких енергетичних викликів і подбати про власні джерела резервного живлення.



Розповідаємо про найефективніші рішення EcoFlow, що забезпечують як портативною електроенергією, так і дозволяють генерувати власну, заощаджуючи на сплаті за комунальні платежі.



Виклики енергетичного сектору 2025



Останні декілька років українська енергосистема перебуває в стані постійної турбулентності. Зовнішні виклики щоразу дестабілізують ситуацію. Особливо важким є осінньо-зимовий період через суттєве зниження температур та підвищення енергоспоживання.



Днями профільні експерти натякнули на можливі енергетичні кризи прийдешнього сезону та закликали підготуватися до ймовірного повернення графіків відключення світла. Ключовим у цьому питанні є забезпечення автономним і безперебійним джерелом електроенергії для живлення широковикористовуваних гаджетів та критично необхідних побутових пристроїв.



Для цих сценаріїв EcoFlow має розгалужену лінійку рішень: від павербанків та портативних зарядних станцій до стаціонарних систем енергозабезпечення, що використовують відновлювальні джерела енергії (сонце).

Зокрема, павербанки – оптимальний варіант, коли електроенергія потрібна буквально у “кишені”. Упродовж останнього року EcoFlow розробив унікальні лінійки ємністю від 5 000 до 27 000 мА/год:



RAPID Magnetic: магнітні павербанки з вбудованим кабелем, що дозволяють миттєво живити одночасно два пристрої;



RAPID: головною перевагою пристроїв є максимальна вхідна і вихідна потужність;



RAPID Pro: вирізняються надпотужною зарядкою з можливістю живлення одразу кількох пристроїв;



RAPID Mag: головна естетична насолода завдяки надтонкому корпусу та безпековим технологіям.



Цих рішень достатньо для живлення телефонів, ноутбуків, навушників, годинників, електронних книг тощо. Для більш масштабних задач і забезпечення електроенергією, наприклад, оселі варто розглянути портативні зарядні станції.



Гайд з вибору зарядних станцій EcoFlow серій RIVER та DELTA



В сегменті портативних зарядних станцій EcoFlow представляє дві ключові лінійки.



RIVER – компактні зарядні станції, що найкраще підійдуть для живлення гаджетів, популярної електроніки та малопотужних побутових пристроїв. Зокрема, рішення RIVER 3 UPS може працювати як повноцінне джерело безперебійного живлення, що у період відключення світла надважливо для чуттєвих пристроїв:



ємність станцій складає від 245 Вт·год до 768 Вт·год;

потужність сягає від 300 Вт до 800 Вт;

вага від 3,5 кг до 7,8 кг.



DELTA – більш енергомісткі зарядні станції, що в залежності від потужності здатні живити електроплити, бойлери чи навіть електрокари (наприклад, найпотужніша станція у сегменті DELTA Pro 3). Завдяки легкому поєднанню із сонячними панелями ця лінійка дозволяє створити повноцінну мініелектростанцію прямісінько на власному балконі:



ємність станцій складає від 1024Вт·год до 4000 Вт·год;

потужність сягає від 1800 Вт до 4000 Вт;

вага від 12 кг до 51,5 кг.

Щоб обрати оптимальну зарядну станцію, що покриє енергетичні прогалини у період відключень, необхідно:



З’ясувати номінальну потужність пристроїв, які треба заживити. Зазвичай вона вимірюється у Вт та вказується на корпусі приладу або в користувацькій інструкції.



Оцінити середній час роботи кожного приладу. Наприклад, холодильник живитиметься цілодобово, натомість праска – декілька хвилин.

Розрахувати середньодобове споживання кожного пристрою. Для цього треба помножити номінальну потужність (кВт) на визначену кількість годин за формулою: кВт·год = потужність (кВт) × час роботи (год).

Підсумувати усі показники, щоб визначити загальне споживання пристроїв, і скласти персональний сценарій живлення. Наприклад, чи рішення живитимуться одночасно, чи пріоритет для високопотужних. Відповідно яка кількість розеток та інших виходів необхідна.

Обрати необхідне рішення на сайті онлайн-магазину EcoFlow в розділі “Портативні зарядні станції”, швидко відфільтрувавши дані. Переваги портативних станцій бренду – довговічні LFP-акумулятори, запатентовані функції X-Stream та безпекові технології X-Guard, 5-річна гарантія з авторизованим сервісним обслуговуванням.

Система енергозабезпечення EcoFlow STREAM, що заощаджує кошти



Окрім загрози відключень світла, існує виклик підвищення тарифів щонайменше на 15% щороку у період з 2026 по 2028 роки. Наразі ціна за кВт·год електроенергії для населення складає 4,32 грн у денний період та 2,16 грн за кВт·год у нічний. Для бізнесу тариф може сягати 12 грн за кВт·год в залежності від оператора систем розподілу.



Відповідаючи даним викликам, EcoFlow створив повноцінне рішення – систему енергозабезпечення STREAM на основі ШІ, що дозволяє по максимуму використовувати безкоштовну сонячну енергію для побутових потреб.



Гібридні батареї STREAM Ultra та STREAM Pro – ключові гравці системи, що самостійно перетворюють постійний струм від сонячних панелей у змінний завдяки вбудованому мікроінвертору та автоматично подають його до центральної мережі.