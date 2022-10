Українські інженери створюють автопілот, що рятуватиме від аварій понад 50 тисяч

4 октября 2022, 12:45

З 1 жовтня водії мають включати ближнє світло фар автомобіля за містом. Це допомагає додатково позначати транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період.

GlobalLogic нагадує про важливість дотримання ПДР та розповідає про розробки українських інженерів, що впливають на безпеку на дорогах.

У перші п’ять місяців 2022 року зафіксовано на 33,7% менше ДТП, ніж торік, повідомляє Патрульна поліція України. Це пов’язано зі зниженням інтенсивності дорожнього руху під час війни. Водночас до причин, що спричиняють аварії, додались зняті дорожні знаки та поява штучних перешкод на дорогах, що особливо небезпечно при поганій видимості. Загалом згідно зі статистикою близько 40% аварій на дорогах трапляються в темний час доби.



При цьому, за повідомленням першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, основною причиною ДТП на українських дорогах є так званий людський фактор. Наприклад, на перевищення безпечної та встановленої швидкості руху припадає 45% всіх ДТП з потерпілими, а на порушення правил маневрування — 20%.



Інновації допомагають мінімізувати людські помилки, зокрема самокеровані автомобілі зменшать кількість ДТП більш ніж на 85% за даними компанії Zenseact. Широке впровадження таких технологій може врятувати від загибелі в автокатастрофах понад 50 000 людей щороку. Над втіленням цієї амбітної мети GlobalLogic та Zenseact працюють вже понад 5 років.



“Софт сучасного автомобіля містить понад 100 мільйонів рядків коду, це значно більше, ніж код всього ПЗ літака Boing 787, Великого адронного колайдера або соціальної мережі Facebook, – говорить Роман Разуваєв, віце-президент з інжинірингу, GlobalLogic. – Програмувати авто – це велика відповідальність й українські інженери мають достатньо знань та практичних навичок, аби реалізувати такі багаторівневі проєкти. Технології, над якими ми працюємо, представлені у сучасних авто і їх уже можна зустріти на європейських та американських дорогах”.

Інженери GlobalLogic працюють над інноваціями, що роблять водіння комфортнішим, а рух на автошляхах — безпечнішим. Зокрема це:• Highway Pilot – автопілот, який дозволяє забезпечити автономне водіння частини щоденних поїздок швидкісним шосе;• функцію екстреного гальмування, прискорення та маневрування Collision Avoidance;• функцію контрольованого автоматизованого водіння Driver support;• функцію Connected Roadview для оцінки дорожніх умов, яка допомагає планувати маршрути й ділитись інформацією про стан дороги з іншими авто у режимі реального часу.Щоб розповісти про внесок українських інженерів, GlobalLogic запустила кампанію “Make an impact beyond the code”. Її мета – розповісти про справжній імпакт інженерів програмного забезпечення. Щоб відзначити внесок кожного розробника, GlobalLogic пропонує поділитися історією власного імпакту – це важливо, щоб якомога більше людей в Україні та світі дізнались про надзвичайно важливі речі, які творять українські інженери.