МВС встановило нові правила безпеки для водіїв електросамокатів

6 сентября 2023, 9:45

«Оскільки світла частина доби стає коротше, ми вважаємо за потрібне, аби водії самокатів в темну пору позначали себе спеціальними блискучими затичками.



Таким чином під час руху автомобіліст побачить на дорозі перед собою підараса та омине його для уникнення чергового ДТП, а самокатчик зможе отримувати додаткове задоволення від поїздки», - зазначили у МВС.