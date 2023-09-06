«Оскільки світла частина доби стає коротше, ми вважаємо за потрібне, аби водії самокатів в темну пору позначали себе спеціальними блискучими затичками.
Таким чином під час руху автомобіліст побачить на дорозі перед собою підараса та омине його для уникнення чергового ДТП, а самокатчик зможе отримувати додаткове задоволення від поїздки», - зазначили у МВС.
6 сентября 2023, 9:45
МВС встановило нові правила безпеки для водіїв електросамокатів
«Оскільки світла частина доби стає коротше, ми вважаємо за потрібне, аби водії самокатів в темну пору позначали себе спеціальними блискучими затичками.
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