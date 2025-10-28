У Варшаві обмежать паркування електросамокатів

28 октября 2025, 9:15

У районі Воля планують запровадити чіткі правила для користувачів орендованих самокатів — завершити поїздку можна буде лише в спеціально відведених зонах.



Паркувати транспорт у дворах, скверах чи парках стане заборонено. Так влада хоче впорядкувати міський простір і зменшити кількість хаотично покинутих самокатів на тротуарах.