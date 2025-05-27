Правила їзди на електросамокаті в Польщі: що варто знати у 2025?

У Польщі діють чіткі правила для користувачів електросамокатів. І за їх порушення — штрафи до 500 злотих!
Де можна їздити?
• По велодоріжках — обов’язково, якщо вони є;
• Якщо немає велодоріжки — по дорозі, де ліміт швидкості не перевищує 30 км/год;
• Тротуар — лише якщо немає іншого варіанту, і ви не заважаєте пішоходам.
Швидкість
• Максимум — 20 км/год;
• На тротуарі — швидкість пішохода.
Паркування
• Не можна залишати самокат у середмісті як завгодно — ставте в спеціальних зонах;
• За неправильне паркування — штраф і евакуація за рахунок власника.
Вік та документи
• Від 10 до 18 років — потрібна картка велосипедиста або водійське посвідчення;
• До 10 років — тільки під наглядом дорослого й лише на закритих майданчиках;
• З 18 років — без додаткових документів
Алкоголь
Категорично заборонено — штраф до 2500 злотих або навіть арешт.