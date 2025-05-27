Правила їзди на електросамокаті в Польщі: що варто знати у 2025?

27 мая 2025, 9:15

У Польщі діють чіткі правила для користувачів електросамокатів. І за їх порушення — штрафи до 500 злотих!

Де можна їздити?

• По велодоріжках — обов’язково, якщо вони є;

• Якщо немає велодоріжки — по дорозі, де ліміт швидкості не перевищує 30 км/год;

• Тротуар — лише якщо немає іншого варіанту, і ви не заважаєте пішоходам.

Швидкість

• Максимум — 20 км/год;

• На тротуарі — швидкість пішохода.

Паркування

• Не можна залишати самокат у середмісті як завгодно — ставте в спеціальних зонах;

• За неправильне паркування — штраф і евакуація за рахунок власника.

Вік та документи

• Від 10 до 18 років — потрібна картка велосипедиста або водійське посвідчення;

• До 10 років — тільки під наглядом дорослого й лише на закритих майданчиках;

• З 18 років — без додаткових документів

Алкоголь

Категорично заборонено — штраф до 2500 злотих або навіть арешт.