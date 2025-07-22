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22 июля 2025, 14:45

McDonald’s у Польщі оштрафували за витік даних співробітників

McDonald’s Polska отримав рекордний штраф — 16,9 млн злотих через серйозне порушення регламенту RODO (GDPR). 

Рішення ухвалив президент Управління із захисту персональних даних Польщі.

Що сталося:

• У відкритому онлайн-каталозі опинилися персональні дані тисяч працівників McDonald’s та франчайзі
• Серед них — імена, номери PESEL, паспортні дані, графіки роботи, посади
• Порушення сталося через неналежний контроль і слабкі заходи безпеки

Окремо також оштрафували агентство 24/7 Communication, яке брало участь в обробці даних.


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