McDonald’s у Польщі оштрафували за витік даних співробітників

22 июля 2025, 14:45

McDonald’s Polska отримав рекордний штраф — 16,9 млн злотих через серйозне порушення регламенту RODO (GDPR).

Рішення ухвалив президент Управління із захисту персональних даних Польщі.



Що сталося:

• У відкритому онлайн-каталозі опинилися персональні дані тисяч працівників McDonald’s та франчайзі

• Серед них — імена, номери PESEL, паспортні дані, графіки роботи, посади

• Порушення сталося через неналежний контроль і слабкі заходи безпеки



Окремо також оштрафували агентство 24/7 Communication, яке брало участь в обробці даних.

