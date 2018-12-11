Lattelecom ответил на ТОП-5 самых популярных вопросов о защите данных

11 декабря 2018, 10:15

В 2018 году вступил в силу Общий регламент по защите данных (GDPR) Евросоюза, который усиливает защиту персональной информации.

Во время всеукраинского роад-шоу крупнейший IT-интегратор в странах Балтии Lattelecom ответил на основные вопросы владельцев бизнесов о нюансах соблюдения правил GDPR.



Какие украинские компании должны соответствовать требованиям Регламента?

Общий регламент по защите данных охватывает несколько категорий предприятий, которые должны соблюдать правила GDPR. Среди них – компании, которые имеют представительство в Евросоюзе; сотрудничают с бизнес-партнерами из Евросоюза; изучают потребительскую аудиторию в Евросоюзе.



Компания, работающая с Европой, – обработчик или контролер данных?

Если украинская компания работает с европейскими клиентами напрямую, то она является контролером данных. Если же между поставщиком и финальным получателем услуги есть посредник, то украинская компания выступает обработчиком данных.



Какие минимальные требования к документации?

Чтобы приступить к выполнению требований GDPR, предприятие должно согласовать свои существующие документы и внутренние порядки с правилами, перечисленными в документах Регламента. Для этого нужно провести аудит, который позволит выявить точки пересечения с международным законодательством.

Минимальный список аспектов, которые предстоит сверить на соответствие правилам GDPR, включает в себя: политики конфиденциальности предприятия для клиентов и работников; порядок оценки влияния обработки данных на защиту данных; уточненные формы согласия и информирования клиентов. И главное – это регистр обработки данных, где описана личная информация об объектах исследования, цели, права доступа, сроки хранения и уничтожения данных.

Также нужно проверить, соответствует ли Регламенту проведение следующих процедур: контроль и аутентификация доступа; мониторинг обработки данных и аналитика лог-файлов; обеспечение безопасности сети на уровне IТ-инфраструктуры и для устройств; создание резервных копий данных и безопасное их хранение; порядок уничтожения личных данных и т.д.



Как найти неструктурированные данные?

Для работы с информацией, согласно правилам Регламента, необходимо, чтобы все данные были структурированы в соответствии с определенным алгоритмом. Поэтому предприятию нужно проверить содержимое всех хранящихся файлов на предмет наличия данных физлиц: персонального кода, номера телефона, имени и фамилии. Когда неструктурированные данные идентифицированы, вызов для предпринимателя – понять, какие из них нужно удалить, а для каких обеспечить безопасное хранение, соответствующее требованиям Регламента.



Как использовать мониторинговые системы по аномалиям?

В Lattelecom мы используем разные решения по безопасности, в том числе резервирование инфраструктуры, шифровку данных, защиту от DDos-атак, классификацию документов, фильтрацию входящего трафика, мониторинг лог-файлов, например, IBM Qradar. Этот инструмент обеспечивает безопасное хранение и анализ лог-файлов в соответствии с требованиями законодательства; хранение лог-файлов в течение 12 месяцев; идентификацию попыток кибер-нападений и угроз всех видов и другие сервисы.

