Защита от спама: в Украине заработали новые правила мобильной связи

6 октября 2025, 14:45

2 октября вступило в силу постановление Кабмина №761. Теперь мобильные операторы смогут блокировать спам-звонки и навязчивую рекламу.



Компании, которые хотят массово звонить клиентам, должны заключить договор с оператором и использовать только указанные в нём номера.

Что ещё изменится?▪️В личном кабинете абонента мобильного оператора можно будет самостоятельно отключать контент-услуги;▪️Скорость интернета теперь должна быть прописана в соглашении;▪️Украинцам в зоне боевых действий не будут отключать связь из-за неуплаты.