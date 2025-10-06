Защита от спама: в Украине заработали новые правила мобильной связи

2 октября вступило в силу постановление Кабмина №761. Теперь мобильные операторы смогут блокировать спам-звонки и навязчивую рекламу.
Компании, которые хотят массово звонить клиентам, должны заключить договор с оператором и использовать только указанные в нём номера.
Что ещё изменится?
▪️В личном кабинете абонента мобильного оператора можно будет самостоятельно отключать контент-услуги;
▪️Скорость интернета теперь должна быть прописана в соглашении;
▪️Украинцам в зоне боевых действий не будут отключать связь из-за неуплаты.