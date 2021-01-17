Карантин не тормозит процесс эксплуатации частной авиации в МА "Киев"

17 января 2021, 12:15

Постановление Кабинета министров Украины о введении карантина в период с 8 по 24 января 2021 вступило в силу.

Как и заявлял ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий: «... Жесткий карантин не повлияет на работу авиационного транспорта на внутренних рейсах. Правительство не намерено ограничивать и международные авиарейсы, однако рекомендует проверять условия въезда и выезда для граждан Украины в каждую конкретную страну ... ».

С тех пор, когда в 90-е годы, появились первые бизнес-джеты, изменились и сами самолеты, и запросы их владельцев. Сейчас мало кого удивит наличие частной кухни на борту с личным поваром, отдельной душевой и спальни, даже наличие целых spa-зон внутри самолета - это не фантастика. То, что прежде казалось невозможным, теперь не просто прихоть, а насущная необходимость для пассажиров бизнес - авиации. Часто владельцы таких транспортных средств, пребывают в небе больше времени, чем на земле. И в этой цепочке комфорта и требований высокого уровня должно быть звено, которое способно обеспечить надежное и гарантированное обслуживание дорогостоящего борта на земле перед полетом. Таким звеном является Бизнес-Терминал аэропорта «Киев» и его персонал.Просторное двухэтажное здание Бизнес - Терминала была построена в 2013 году и выполнена в уникальном дизайне. Здесь предлагают весь функционал существующей инфраструктуры и услуги VIP уровня. Здесь есть все для комфорта клиентов: система климат - контроля, лифт, видеонаблюдение. Также есть удобства для людей с ограниченными возможностями. Терминал отличается уникальным дизайном, в котором гармонично и мобильно функционирует каждый элемент инфраструктуры.

Для проведения конференции или встречи с Vip-гостем, предлагается возможность воспользоваться комнатой Silver (на 20 человек) или конференц-зал Platinum (на 70 человек). Важно отметить, что предложенное помещение оборудовано автоматизированной системой кондиционирования и освещения, аудиовизуальным комплексом и видео-стеной.



Скорость и комфорт - это главные тезисы сотрудников БТ МА «Киев». В перечень предлагаемых услуг входят: встреча пассажиров и их багажа; отдельный закрытый паркинг индивидуальная регистрация на рейс; индивидуальное прохождение формальностей; комфортабельные комнаты отдыха; уютные ресторан и Duty free; мини-отель в здании терминала.