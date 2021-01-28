Гонконг вводит новые правила карантина для экипажей

28 января 2021, 13:15

Чтобы минимизировать риски распространения COVID-19, правительство Гонконга планирует ввести строгие правила карантина и меры контроля для экипажа.

В минувшую пятницу министр здравоохранения Гонконга Софи Чан Сиу-чи подтвердила, что с 25 января 2021 года ожидается введение правила 14-дневного карантина для летных экипажей. Карантин будет введен в попытке сдержать всплеск инфекций COVID-19 по городу. Правило распространяется на пилотов и бортпроводников, выполняющих дальние пассажирские и грузовые рейсы. Экипажам потребуется пройти карантин в отеле.

Софи Чан Сиу-чи, министр здравоохранения Гонконга: «…При условии применения водонепроницаемых мер и строгих мер предотвращения у нас нет других альтернатив. Кроме того, вирус более активен зимой и появилось больше мутировавших штаммов, поэтому мы надеемся, что он будет более строгим. Мы сожалеем об этом…».

Однако ужесточение правил карантина может больше всего повлиять на базирующуюся в Гонконге компанию Cathay Pacific, поскольку ее флагман выполняет наибольшее количество дальнемагистральных рейсов в город и из него. В комментарии для AeroTime News представитель Cathay Pacific сказал, что компании известно о намерениях правительства Гонконга ужесточить карантинные требования для членов экипажа.

Cathay Pacific предупреждает о «значительно более высоких» потерях во втором полугодии. Гонконгский авиаперевозчик Cathay Pacific считает более высокие убытки во втором полугодии, чем его рекордные потери в первой половине 2020 года, поскольку он все еще пытается оправиться от пандемии COVID-19. В настоящее время летный экипаж из Гонконга должен пройти тестирование по прибытии и ждать результатов в отеле в течение 24 часов.