Фокстрот продлил бесплатную доставку на весь период карантина

2 апреля 2020, 9:45

Во время общенационального карантина омниканальная сеть Фокстрот сосредоточилась на онлайн-продажах с сайта foxtrot.ua и продлила действие акции о бесплатной доставке во все населённые пункты страны.

Собственная служба доставки начитывает 150 курьерских экипажей в 52 городах. Также оперативную доставку заказов, сделанных покупателями в онлайн, закрывают службы Новая Почта и Укрпочта.

С 26 марта Фокстрот «подключил» ещё одну компанию с 500 отделениями по всей стране – логистического оператора Justin. Итого, клиентская доставка Фокстрот покрывает все 28 тыс. населенных пунктов в Украине и осуществляется бесплатно (Акция действует по 24.04.2020 г. при заказе на сайте foxtrot.ua и сумме чека от 500 грн.)

Также компания утвердила новый регламент правил доставки товара с акцентом на безопасность и безошибочность доставки «до двери».

Главный принцип работы бренда в условиях карантина: обеспечить максимально безопасный процесс доставки и получения техники – как для покупателей, так и для курьеров компании.

• Ежедневно, перед началом рабочего дня, среди всех сотрудников курьерской службы проводится скрининг температуры. Только после этого они допускаются к исполнению служебных обязанностей.

• Все экипажи службы доставки обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и санитайзерами. После рабочего дня автомобильный парк проходит полную санитарную обработку.

• Курьер, подъезжая к дому, в телефонном режиме сообщает покупателю о правилах передачи товара. Также сотрудники проинструктированы о соблюдении минимальной дистанции в 2 метра при общении с покупателем.

• Отгружаемая техника уже готова к осмотру со всеми необходимыми документами (фискальный чек, гарантия, товарная накладная и др.). Также курьер сможет ответить на дополнительные вопросы и принять оплату.

• При интернет-заказе покупателям рекомендуется осуществлять оплату на сайте, чтобы минимизировать время контакта. Для осмотра товара и передачи денег/подписанных документов курьеры просят использовать перчатки.