Фокстрот запустил бесплатную доставку за 2 часа

14 ноября 2020, 23:05

Как получить заказ из интернет-магазина электроники в кратчайшие сроки и когда выгоднее воспользоваться услугой.

Популярная сеть Foxtrot.ua одной из первых на рынке запустила услугу экспресс-доставки товаров из категории бытовой техники и электронных гаджетов, что стало особенно актуальным во время карантина. Ныне компания покрыла данным сервисом уже все 90 городов присутствия магазинов бренда.

А с 14 по 30 ноября по выходным стоимость такой доставки для покупателей составляет всего 1 грн.

Как отметили в компании, на этапе разработки принципиально важным моментом был поиск такого перевозчика, бизнес-процессы и функционал которого отвечают главным требованиям покупателей: скорости и своевременности. Высокий уровень курьерского сервиса и широкие возможности доставки предложила компания Ipost, которая в итоге стала партнером Фокстрот в реализации услуги.

Чтобы воспользоваться услугой необходимо сделать заказ на сайте foxtrot.ua, выбрав способ получения товара "экспресс-доставка за 2 часа перевозчиком Ipost". Всего за несколько кликов и максимум 120 минут можно получить желаемый девайс.

Еще более комфортной доставку из интернет-магазина Фокстрот помогли сделать дополнительные опции:

• сервис на основе Google Maps, который определяет оптимальный маршрут от точки отгрузки товара до адреса покупателя;

• автоматизированный процесс прохождения заказа с момента создания до передачи курьеру, что позволяет продавцу оперативно собирать и готовить товар;

• настроен процесс для контроля статуса выполнения заказа и отслеживания курьера на карте;

• есть возможность выбрать способ оплаты: предварительно оплатить товар на сайте картой или курьеру при получении.

Стоит отметить, что услуга доступна для заказов одной единицы товара максимальным весом до 10 кг и с размерами 50*50*30 см. Подробнее можно узнать foxtrot.ua.