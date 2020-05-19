ТОП-5 интересных фактов об интернет-магазине FOXTROT.UA

19 мая 2020, 10:45

Интернет-магазин Фокстрот нынешней весной отмечает День рождение – 17-летие.

В своём становлении как важного канала коммуникации и продаж онлайн-площадка прошла долгий путь развития и инноваций.

За это время поднакопилось множество важных цифр и интересных фактов. Мы решили выбрать, на наш взгляд, самые значимые из них.

1. Дата «рождения»

Официальным днём рождения онлайн-площадки в компании считается май 2003 года. С того момента регулярно наполнялся каталог товаров, отображались цены каждой позиции, выделялась «покупка месяца», первые акции и пр. Однако доменное имя foxtrot.com.ua и самая первая версия сайта уже были доступны годом ранее.

2. Первый среди себе подобных

Розничная сеть Фокстрот всегда была мощным ритейлером с большим количеством офлайн магазинов. Вместе с тем, компания уделяла внимание своевременному внедрению новых, востребованных потребителями решений. Таким стало решение по запуску одноименного интернет-магазина, торгующего бытовой техникой и электроникой онлайн как ещё одного канала продаж. Среди существующих на тот момент розничных участников рынка и задолго до появления маркет-плейсов Фокстрот фактически стоял у истоков комплексного e-commerce и мультиканальности.

3. Трансформация и диджитализация

С ростом проникновения интернета, появлением сильных конкурентов в направлении электронной коммерции, был взят вектор на диджитализацию и омниканальность с чётким и тесным сплетением двух основных каналов – офлайн и онлайн. Поэтому в 2019 году произошёл существенный «прорыв»: FOXTROT.UA трансформировался, получил новый интерфейс, концептуальные и технологические изменения, стал более удобным и комфортным для пользователя. За последний год его посетило более 30 млн человек, а за один, самый пиковый, день карантина (апрель 2020 год) – 270 тыс. пользователей.

4. «Безграничная» удалённая полка

Ныне на сайте представлено более 40 тысяч единиц товара из категорий крупной и мелкой бытовой техники, теле-, аудио-, компьютерной техники и смартфонов, товаров для гейминга, дома, кухни, отдыха и многое другое. Кроме того, даже отсутствующий товар можно заказать с удалённой полки (склада компании, поставщика), что по сути делает её фактически безграничной.

5. Скидки праздничных масштабов

К «именинам» онлайн-площадки Фокстрот подготовил для всех покупателей сети праздничную акцию со скидками до 60%. Например:

• выгодные цены на «яблочные» модели, например, стоимость смартфона APPLE iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray снижена до 5500 грн.;

• ноутбуки: ACER Aspire 3 A315-55G-3046 Black, который можно приобрести за 12999 грн (вместо 14999);

• телевизоры: праздничная цена популярного 43-дюймового телевизора SAMSUNG UE43NU7090UXUA составляет 9999 грн (старая – 12999);

• кофемашина DELONGHI ECAM 353.75.W с разнообразными функциями и видами напитков и скидкой в Фокстрот– 32 %.

И, конечно же, кроме скидок праздничных масштабов на разнообразие акционного товара на покупателей ждут подарки. А именно – розыгрыш трёх 55-дюймовых телевизоров HISENSE H55B7300*.



*Подробности акции читайте на FOXTROT.UA. Подарки разыграют среди покупателей-участников Программы лояльности «Фокс клуб», сделавших покупку в сети магазинов ТМ «Фокстрот» по всей территории Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) и/или в интернет магазине www.foxtrot.ua на сумму от 3500 грн. в период с 15 по 27 мая 2020 г.