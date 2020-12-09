Фокстрот переходит на программные кассы Checkbox

9 декабря 2020, 8:45

Торговая сеть начала внедрение программной кассы и электронного чека с помощью решения компании Checkbox (пРРО) во всех розничных магазинах и в интернет-магазине foxtrot.ua. Фокстрот – первый украинский ритейлер в сфере торговли бытовой и электронной техникой, кто присоединился к новой диджитал-инициативе.