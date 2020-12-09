Фокстрот переходит на программные кассы Checkbox

Торговая сеть начала внедрение программной кассы и электронного чека с помощью решения компании Checkbox (пРРО) во всех розничных магазинах и в интернет-магазине foxtrot.ua. Фокстрот – первый украинский ритейлер в сфере торговли бытовой и электронной техникой, кто присоединился к новой диджитал-инициативе.
«Пилот» был запущен в сентябре на двух магазинах в Киеве – на ул. Мишуги, 4 и просп. С. Бандеры, 23 с дальнейшим масштабированием на всю сеть.
«Переход с обычных касс на программные – это действительно прорыв для каждого украинского бизнеса и динамичный шаг на пути диджитализации компании, с которой мы стартовали год назад. Поэтому нам вдвойне приятно быть в числе первых, чтобы предложить нашим покупателям качественный продукт, инновационный сервис и положительный опыт взаимодействия с брендом как в офлайне, так и в онлайне», – прокомментировал Алексей Зозуля, CEO компании.
Чтобы обеспечить постепенный переход сети к унифицированной выдаче электронных чеков, первое время программные регистраторы расчётных операций в магазинах торговой сети будут работать параллельно со стационарным РРО. В 2021 году планируется полный переход на пРРО от Checkbox, что позволит существенно экономить на обслуживании кассовых аппаратов, повысить скорость и качество обслуживания покупателей.
Checkbox – проект, реализованный Дмитрием Дубилетом и Андреем Суховым с командой разработчиков. Это программа для замены традиционных касс и интеграции с фронт-системой.
«Раньше у бизнеса не было выбора и все должны были покупать дорогие кассовые аппараты. Теперь можно использовать программные кассы и тратить меньше денег и времени на фискализацию» – говорит Дмитрий Дубилет.
Также в Фокстрот совместно с компанией Tranzzo сообщили о подключении ещё одного способа цифровой оплаты – платёжного сервиса Visa QR. Суть его лежит в безопасной привязке счета Visa к приложению Visa QR, что позволяет потребителям оплачивать покупки надежным и безопасным способом путем сканирования QR-кода.
Напомним, с 19 ноября сеть Фокстрот подключила опцию для оплаты товаров и услуг с помощью своего чат-бота в Viber с применением виртуального кошелька (Apple Pay/Google Pay).