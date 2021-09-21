21 сентября 2021, 12:15

lifecell запускает комплексное решение для бизнес-клиентов "пРРОфит от lifecell"

Мобильный оператор lifecell запускает универсальную услугу «пРРОфит от lifecell». Это решение позволит при помощи одного устройства заменить POS-терминал, кассовый аппарат (пРРО) и принтер чеков, а также получить поддержку при подключении и обслуживании оборудования.

С 1 января 2022 г. законодательство требует от всех ФЛП-плательщиков единого налога 2-4 группы перейти на использование РРО/пРРО. Это означает, что все заведения общественного питания и сферы услуг, а также торговые площадки, которые работают в форме ФЛП, будут проводить операции через кассовый аппарат.

Оптимально и быстро решить данный вопрос поможет платежный терминал Verifone X990, который заменит сразу три разных устройства: кассовый аппарат, POS-терминал и принтер фискальных чеков. По своему функционалу терминал является полноценной заменой стационарного кассового аппарата.
Уже сейчас устройство могут использовать юридические лица и физические лица-предприниматели, поскольку оно помогает упростить процессы взаиморасчетов з клиентами, ведения учета товаров и передачи отчетности в ГНС.

Основные возможности мобильного платежного терминала:

1.    Учет товаров и услуг, загрузка списка товаров, поиск товаров по названию и штрих-коду.
2.    Фискальные кассовые чеки с QR-кодом и регистрация в ГНС.
3.    Прием наличных и карточных платежей, в т.ч. NFC, печать фискальных чеков, учет наличности.
4.    Отправка отчетов в ГНС.
5.    пРРО на выбор: SM POS или Checkbox.
6.    Считывание штрих-кодов и QR.
7.    Связь: 2G, 3G, 4G LTE, WiFi или Bluetooth.

С начала 2022 года мобильный терминал станет неотъемлемой составляющей полноценного рабочего места для работников торговли и заведений общественного питания, провайдеров транспортных, курьерских и других услуг, но уже сейчас он позволяет упростить операционную деятельность предпринимателя.

Основные преимущества «пРРОфит от lifecell»:

•    расчетные операции будут отвечать требованиям законодательства;
•    решение 3в1 позволяет заменить 3 разных вида оборудования (кассовый аппарат, POS терминал, принтер фискальных чеков;
•    экономия за счет сочетания разных функций в одном терминале;
•    сопровождение при заключении договора эквайринга - получение предварительного одобрения от банка;
•    первичная настройка и инструктаж, call-центр для консультаций по работе терминала, замена терминала в случае гарантийного ремонта, бесплатная доставка терминала в сервисный центр.

Услуга предоставляется в партнерстве с компанией «Сервус Системз Интегрейшн» (ООО «ЕсЕсАй» - www.ssi.com.ua), которая предоставляет соответствующее программное обеспечение, гарантию 12 месяцев и осуществляет сервисное обслуживание по месту установки.

Заказать услугу и приобрести платежный терминал можно у корпоративных дилеров, в специализированных магазинах, или же оставить заявку на сайте.

Адреса магазинов:
1.    Киев, ул. Строителей, 40
2.    Днепр, бул. Европейский, 2
3.    Одесса, ул. Академика Глушка, 11г   
4.    Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 33а
5.    Житомир, ул. Киевская, 77
6.    Хмельницкий, ул. Проскуровская, 24
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