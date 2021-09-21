21 сентября 2021, 12:15

lifecell запускает комплексное решение для бизнес-клиентов "пРРОфит от lifecell"

Мобильный оператор lifecell запускает универсальную услугу «пРРОфит от lifecell». Это решение позволит при помощи одного устройства заменить POS-терминал, кассовый аппарат (пРРО) и принтер чеков, а также получить поддержку при подключении и обслуживании оборудования.



С 1 января 2022 г. законодательство требует от всех ФЛП-плательщиков единого налога 2-4 группы перейти на использование РРО/пРРО. Это означает, что все заведения общественного питания и сферы услуг, а также торговые площадки, которые работают в форме ФЛП, будут проводить операции через кассовый аппарат.



Оптимально и быстро решить данный вопрос поможет платежный терминал Verifone X990, который заменит сразу три разных устройства: кассовый аппарат, POS-терминал и принтер фискальных чеков. По своему функционалу терминал является полноценной заменой стационарного кассового аппарата.

Уже сейчас устройство могут использовать юридические лица и физические лица-предприниматели, поскольку оно помогает упростить процессы взаиморасчетов з клиентами, ведения учета товаров и передачи отчетности в ГНС.



Основные возможности мобильного платежного терминала:



1. Учет товаров и услуг, загрузка списка товаров, поиск товаров по названию и штрих-коду.

2. Фискальные кассовые чеки с QR-кодом и регистрация в ГНС.

3. Прием наличных и карточных платежей, в т.ч. NFC, печать фискальных чеков, учет наличности.

4. Отправка отчетов в ГНС.

5. пРРО на выбор: SM POS или Checkbox.

6. Считывание штрих-кодов и QR.

7. Связь: 2G, 3G, 4G LTE, WiFi или Bluetooth.



С начала 2022 года мобильный терминал станет неотъемлемой составляющей полноценного рабочего места для работников торговли и заведений общественного питания, провайдеров транспортных, курьерских и других услуг, но уже сейчас он позволяет упростить операционную деятельность предпринимателя.



Основные преимущества «пРРОфит от lifecell»:



• расчетные операции будут отвечать требованиям законодательства;

• решение 3в1 позволяет заменить 3 разных вида оборудования (кассовый аппарат, POS терминал, принтер фискальных чеков;

• экономия за счет сочетания разных функций в одном терминале;

• сопровождение при заключении договора эквайринга - получение предварительного одобрения от банка;

• первичная настройка и инструктаж, call-центр для консультаций по работе терминала, замена терминала в случае гарантийного ремонта, бесплатная доставка терминала в сервисный центр.



Услуга предоставляется в партнерстве с компанией «Сервус Системз Интегрейшн» (ООО «ЕсЕсАй» - www.ssi.com.ua), которая предоставляет соответствующее программное обеспечение, гарантию 12 месяцев и осуществляет сервисное обслуживание по месту установки.



Заказать услугу и приобрести платежный терминал можно у корпоративных дилеров, в специализированных магазинах, или же оставить заявку на сайте.



Адреса магазинов:

1. Киев, ул. Строителей, 40

2. Днепр, бул. Европейский, 2

3. Одесса, ул. Академика Глушка, 11г

4. Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 33а

5. Житомир, ул. Киевская, 77

6. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 24

