Фокстрот запустил в продажу платежные карты monobank

20 апреля 2021, 9:45

Сеть магазинов Фокстрот совместно с monobank и компанией Visa ввела продажу платежные карты на кассах торговых точек.

Среди ритейлеров электроники и бытовой техники такая услуга в партнёрстве с monobank предоставляется впервые.

Благодаря взаимодействию бизнесов monobank предлагает клиентам дополнительный и доступный способ получения платежной карточки, а ритейлер Фокстрот тем самым расширяет ряд инновационных сервисов для своих покупателей.

«Сеть Фокстрот продолжает внедрение актуальных решений для усовершенствования клиентского опыта, поэтому первой среди крупных сетевых ритейлеров электроники запускает в продажу платежные карты monobank. Отныне карточку monobank можно приобрести в наших магазинах, а это более 160 торговых точек в 90 населенных пунктах страны, – отметил Руслан Дорошенко, начальник отдела развития и управления дополнительными сервисами Foxtrot. – Убежден, что постоянные и потенциальные клиенты Фокстрот по достоинству оценят преимущества удобного банкинга, ведь таким образом мы фактически предлагаем современный инструмент оплаты, которым они могут пользоваться уже через 10-15 минут после его покупки».

Стоимость карты составляет 50 гривен, впрочем, после регистрации и дистанционной верификации в приложении банка эта сумма будет зачислена покупателю на счет. Соответственно – сама карта для пользователя будет бесплатной.

«Мы рады, что Фокстрот разместил наши карты на кассах. Теперь клиенты, которые принимают решение о покупке, смогут позволить себе больше: зарегистрироваться на месте и сразу воспользоваться кредитными средствами или оформить Покупку Частями»,–добавил Анатолий Рогальский, CMO monobank.

Отметим, что первым партнером monobank по оформлению карты на кассе супермаркета стал продуктовый ритейлер Novus в декабре прошлого года.

Фокстрот – одна из крупнейших торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. По состоянию на апрель 2021 года бренд является омниканальним (оффлайн и онлайн торговля): охватывает 163 магазина общей торговой площадью более 153 тыс. кв. м в 90 областных и районных центрах Украины и интернет-магазин FOXTROT.UA, трафик посещения которого достигает 9,5 млн пользователей в месяц.

Бренд Фокстрот развивает Группа компаний «ФОКСТРОТ», соучредители – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.