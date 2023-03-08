В Monobank сообщили, как пополнять их карты после остановки работы IBOX

8 марта 2023, 12:45

Теперь пополнить карту наличными можно:

в терминалах сети EasyPay и City24;

В кассах Универсал Банка, А-Банка, Укргазбанка.

По словам Гороховского, лишившаяся лицензии сеть терминалов пополнения IВOX принимала 12−15 млрд грн в месяц пополнения карт monobank.В офисах «Айбокс-банка» идут обыски. Работает СБУ совместно с Нацбанком и БЭБПравоохранители расследуют участие «Айбокс-банка» в отмывании денег игорного бизнеса. В том числе и поэтому НБУ вчера лишил банк лицензии. Так что ждем новых подробностей. От СБУ и не только.Источники также подчеркивают, что на работе банковской системы в целом эта ситуация никак не скажется, просто пополнять карточки можно будет с других терминалов. Но об «Айбокс-банке» можно забыть.