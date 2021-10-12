12 октября 2021, 13:45

lifecell запустил продажу еSIM в приложении monobank

Отныне eSIM от lifecell можно приобрести в мобильном приложении monobank.



Сейчас услуга доступна для ограниченного (тестового) количества клиентов monobank. Но уже в скором времени приобрести eSIM смогут все пользователи приложения, чьи устройства поддерживают функцию встроенной SIM-карты.



В приложении monobank можно купить eSIM со случайным телефонным номером или выбрать его на свой вкус.



Стоимость встроенной SIM-карты со случайным номером составляет 150 грн. Оплатив эту сумму, пользователи получат кэшбек размером 100% на свой счет в monobank и 150 бонусов на мобильный счет своей новой eSIM от lifecell. Бонусы можно использовать для оплаты телекоммуникационных услуг, в частности платы по собственному пакету услуг.



Стоимость eSIM с выбранным номером зависит от самого номера.



Весь процесс покупки встроенной SIM-карты в monobank занимает не более минуты. Оплатив покупку, пользователь сможет установить eSIM на свой смартфон «в один клик» без сканирования QR-кода.



Покупая eSIM в приложения monobank, клиент автоматически регистрирует в lifecell номер телефона карты на собственные паспортные данные.



В приложении также доступны для подключения несколько тарифных планов: «Свободный Лайф», «Просто Лайф» и «Смарт Лайф». Любой из них можно подключить по специальной (более низкой) цене для зарегистрированных абонентов lifecell. А если тарифный план не будет отвечать потребностям абонента, то его можно будет заменить на практически любой другой (перечень доступных тарифов смотрите по ссылке).



После приобретения eSIM от lifecell в monobank, пользователь сразу в приложения банка сможет:

- узнать остаток минут, гигабайтов и SMS по пакету услуг lifecell;

- изменить тарифный план;

- активировать функцию автоматических регулярных платежей по номеру и пополнить мобильный счет без комиссии;

- настроить авторизацию в приложении monobank по номеру eSIM.



«Это уже не первый наш проект с monobank, но он точно наиболее комплексный. Его реализация требовала глубокого участия обеих сторон. Мы разделяем ценности monobank. Наша цель – стать еще ближе к нашим клиентам и создать лучший клиентский опыт с помощью цифровых технологий. Мы очень довольны полученным результатом и не планируем на этом останавливаться», – говорит Александр Заблоцкий, руководитель департамента цифровых каналов продаж lifecell.

