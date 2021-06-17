lifecell делится статистикой использования eSIM

17 июня 2021, 11:45

Во время проведения Украинского форума интернет-деятелей iForum 2021 представители lifecell будут знакомить участников мероприятия с преимуществами цифровой SIM-карты и бесплатно выдавать ее посетителям своего стенда.



В течение последнего года спрос на eSIM в сети оператора стабильно растет. Оператор зафиксировал ежегодный прирост продаж цифровой SIM-карты +151%.

Покупая такую SIM, украинцы предпочитают цифровые каналы продаж: интернет-магазин оператора и приложение «Мой lifecell». Именно там происходит 2/3 приобретений. Более 30% из них составляют eSIM с номерами, которые украинцы выбрали собственноручно с помощью услуги «Выбор номера». Сейчас lifecell ― единственный мобильный оператор в Украине, который предоставляет возможность выбора номера цифровой SIM-карты еще с октября прошлого года.



Кто пользуется eSIM

Благодаря обезличенному Big Data-анализу оператор исследовал особенности потребительского поведения владельцев цифровой SIM-карты.

В частности, такие абоненты в среднем тратят на мобильную связь на 48% больше, чем другие пользователи lifecell.

27% из них совсем не осуществляют традиционные голосовые звонки.

26% ― проживают в Киеве.

61% от общего количества владельцев цифровой SIM составляют украинцы в возрасте от 16 до 35 лет; 35% ― от 36 до 55 лет.

Доля квалифицированных специалистов составляет 35%, руководителей ― 22%, предпринимателей ― 19%. Студентами являются 9%.

К тому же оказалось, что цифровой SIM пользуются преимущественно мужчины (75%).

А самое популярное устройство, на которое устанавливают eSIM, ― это iPhone 11.



lifecell первым среди трех крупнейших мобильных операторов Украины запустил eSIM в 2019 году. Напомним, что eSIM ― это полноценная SIM-карта в электронной форме, которая добавляется в смартфон путем сканирования QR-кода. Таким образом, в один смартфон можно добавить несколько eSIM и быстро между ними переключаться.



Получить бесплатно eSIM от оператора и узнать больше о возможностях цифровой карты можно будет 18 июня на стенде lifecell на iForum 2021.

