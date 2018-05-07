Samsung запустила в платежном сервисе Pay систему кэшбека

7 мая 2018, 10:45

Южнокорейская Samsung объявила о запуске программы кэшбека в своем платежном сервисе Samsung Pay.

Согласно официальным данным, эта процедура будет выполняться с определенных покупкок. На сайте приложений уже появилась новая секция кэшбека, на которой присутствуют соответствующие предложения от различных ритейлеров.Таким образом, при совершении покупок по этим предложениям, пользователь получит определенный процент потраченных средств обратно на счет.Кроме того, начиная с мая месяца, пользователи Samsung Pay смогут получать бонусные балы Samsung Rewards по типу, как пассажиры получают мили для авиаперелетов.