Vodafone запустив продаж eSIM через Monobank

3 августа 2023, 11:15

Відтепер eSIM від Vodafone можна придбати у застосунку Monobank. Користувачам застосунку Monobank доступні до замовлення eSIM від Vodafone з тарифом Joice Pro за 200 грн.

Тариф включає 25ГБ та 120 хвилин для дзвінків на всі мережі в Україні.

Нові клієнти можуть обрати номер на свій смак з п’яти запропонованих. Після покупки власники пристроїв з операційною системою IOS можуть напряму завантажити eSIM на свій пристрій у застосунку, без сканування QR-code. Незабаром пряме завантаження буде доступне й користувачам гаджетів на ОС Android.

Про технологію eSIM



eSIM дозволяє відмовитися від застосування фізичної SIM-карти, замінивши її віртуальною. Для цього в сучасних гаджетах виробники встановлюють мікрочіп, який дозволяє завантажувати цифрову SIM-карту шляхом сканування QR-коду. Таким чином, користувачі отримують можливість купувати або міняти SIM- карту віддалено, не витрачаючи час на похід до магазину для отримання фізичної карти.



Віртуальна SIM-карта має ще цілу низку переваг:

● eSIM дозволяє власникам mono-SIM пристроїв значно розширити можливості своїх гаджетів і використовувати в одному смартфоні кілька профілів – до 10 номерів (залежить від установок виробника);

● eSIM може використовуватися в пристроях без слотів для SIM-карт, наприклад, в планшетах;

● eSIM забезпечує додатковий рівень безпеки. Її не можна пошкодити, втратити або витягнути зі смартфона, а це ще один бар'єр для шахраїв і можливість знайти зниклий смартфон або планшет.

