23 мая 2023, 13:45

Румунія планує придбати сотню БТР та нові БМП

Оборонне відомство Румунії планує додатково придбати 150 бронетранспортерів Piranha V та розглядає замовлення на БМП нового покоління для власного війська.


Оцените новость:
  • 0 оценок