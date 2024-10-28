28 октября 2024, 14:15

В Україну відправили партію бронетранспортерів LAV

В Україну відправили партію нових канадських бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV. Постачання техніки відбудеться з Німеччини.


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