В Україну відправили партію бронетранспортерів LAV

В Україну відправили партію нових канадських бронетранспортерів LAV 6.0 ACSV. Постачання техніки відбудеться з Німеччини.
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