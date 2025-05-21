Австралія відправила в Україну партію списаних танків Abrams, попри невдоволення цією угодою окремих американських чиновників, - пише ABC.
Зазначається, що під час зустрічі в Римі, президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії Ентоні Албанізі за передачу Києву партії вживаних танків Abrams M1A1.
21 мая 2025, 8:15
ЗСУ все ж отримають австралійські Abrams
Австралія відправила в Україну партію списаних танків Abrams, попри невдоволення цією угодою окремих американських чиновників, - пише ABC.
Оцените новость: