Разом з танками Abrams ЗСУ отримають снаряди зі збідненим ураном

4 сентября 2023, 12:15

У новому пакеті військової допомоги від США в Україну вперше відправлять бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, а танки Abrams хочуть доставити в Україну найближчими тижнями — Reuters з посиланням на два американських чиновника, які надали журналістам на ознайомлення відповідний документ.

Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків Abrams, які, за словами особи, знайомої з цим питанням, будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.Один з чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги становить від $240 до 375 мільйонів, залежно від того, що до нього увійде.