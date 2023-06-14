14 июня 2023, 8:45

США нададать ЗСУ танкові снаряди із збідненим ураном

Адміністрація президента США має намір схвалити постачання Україні танкових снарядів із збідненим ураном - WSJ.

Нагадаємо, раніше таке рішення ухвалила Великобританія, через що у ґанку стався розрив пуканів.


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